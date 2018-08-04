Хресним ходом у 15 кілометрів пройшли тисячі вірян на честь перенесення чудотворної ікони «Почаївської»

Декілька тисяч паломників разом з іконою Божої Матері «Почаївська» 2 серпня пройшли шляхом, яким святиня була доставлена у Почаївський монастир 421 рік тому.

З урочища Вірля, де знаходився маєток Анни Гойської, яка берегла ікону, до Свято-Успенської Почаївської лаври хрестохідці пройшли близько 15 кілометрів, повідомляє "Фома в Україні" з посиланням на сайт Лаври.

Перед початком молитовної ходи біля поклонного хреста, де знаходився маєток, був відслужений молебень. Богослужіння очолив намісник Лаври митрополит Почаївський Володимир.

Хрестохідців супроводжував кінний загін козаків, одягнених в історичну форму.

«Особливо приємно і радісно було бачити, - пише прес-служба Лаври, - як авто і автобуси на трасі зупинялися і люди з трепетом, а хто і зі сльозами радості поспішали прямо серед дороги стати на коліна перед святим образом Пречистої Матінки Божої, щоб отримати Її благословення. При вході в Лавру зморених але щасливих хрестоходців було окроплено святою водою і після молебну нагодовано обідом».

Нагадаємо, що у 1559 році землями Волині проїжджав майбутній константинопольський патріарх Неофіт. В урочищі Вірля він зупинився у замку шляхтянки Анни Гойської. На подяку за гостинність він подарував їй ікону.

Незабаром на молитви біля ікони стали відбуватися чудеса. Коли ж завдяки чудотворному образу зцілився сліпий брат Гойської Пилип, то Ганна, здивована і обрадувана, закликала ченців. Вони відслужили молебень і перенесли ікону в Почаївський монастир. Сталося це у 1597 році. Відтоді образ став називатися Почаївським.

Ікона прославилася багатьма чудесами. Найвідоміше відбулося 23 липня 1675 року, коли обитель була врятована від осадивших її татар. Того дня Бородица разом із преподобним Іовом та незліченним ангельським військом з'явилася в небі над Почаєвом і звернула оскаженілу кримську орду у втечу.