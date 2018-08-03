У Чорнобилі відзначили престольне свято Свято-Іллінського храму

У день пам'яті пророка Божого Ілії, 2 серпня, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел звершив Божественну літургію у Свято-Іллінському храмі міста Чорнобиля Київської області.

Після богослужіння владика Павел звернувся до віруючих із проповіддю, розповівши про народження і служіння святого пророка Божого Іллі, про те, які він сотворив чудеса під час свого земного життя, як пророк чудесним чином на вогненній колісниці був узятий на небо. Про це повідомляє сайт Києво-Печерської лаври.

Після закінчення богослужіння був звершений молебень і хресний хід, після чого митрополит Павел подякував архіпастирям, священикам, які співслужили, за молитви, нагадав, що після аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася у 1986 році, храм був закритий, але з 2001 року в ньому знову відновилися богослужіння.

Також особливу подяку владика Павел висловив настоятелю храму за ті труди, які він несе в цьому місці, побажав усім сил, терпіння, допомоги Божої та закликав на всіх Боже благословення.