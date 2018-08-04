Перший Всеукраїнський фестиваль православної молоді «Ортофест-2018» зібрав близько 400 учасників

На честь Дня Хрещення Русі на Київщині пройшов перший Всеукраїнський фестиваль для православної молоді «Ортофест-2018».

Захід, який проходив у лісовому наметовому місті, зібрав близько 400 учасників з усіх регіонів України, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на сайт Синодального молодіжного відділу Церкви.

«Ортофест-2018» почав роботу 23 липня по благословенню Митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Програма заходу, який тривав на протязі шести днів, була дуже насиченою та включала: командну гру на тему хрещення Київської Русі та інші, бесіди зі священиками, майстер-класи та воркшопи, лекції церковних спікерів, громадських діячів, популярних телеведучих, конкурс караоке, виступ переможця конкурсу «Голос країни» протоієрея Олександра Клименка, вечір художньої самодіяльності, пісні під гітару біля вогнища, а також флешмоб від православної агітбригади «Три D - Давай дарувати добро!»

Головною подією фестивалю стала участь молоді до хресного ходу до 1030-річчя Хрещення Русі та молитва за Божественною літургією.