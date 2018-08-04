Перший Всеукраїнський фестиваль православної молоді «Ортофест-2018» зібрав близько 400 учасників

07:18, 04 серпня 2018
Православ`я
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Одним з заходов "Ортофесту" були бесіди зі священиками / church.ua

Захід, який проходив у лісовому наметовому місті, зібрав близько 400 учасників з усіх регіонів України, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на сайт Синодального молодіжного відділу Церкви.

Програма фестивалю була дуже насиченою / church.ua

«Ортофест-2018» почав роботу 23 липня по благословенню Митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Програма заходу, який тривав на протязі шести днів, була дуже насиченою та включала: командну гру на тему хрещення Київської Русі та інші, бесіди зі священиками, майстер-класи та воркшопи, лекції церковних спікерів, громадських діячів, популярних телеведучих, конкурс караоке, виступ переможця конкурсу «Голос країни» протоієрея Олександра Клименка, вечір художньої самодіяльності, пісні під гітару біля вогнища, а також флешмоб від православної агітбригади «Три D - Давай дарувати добро!»

Учасники фестивалю / church.ua

Головною подією фестивалю стала участь молоді до хресного ходу до 1030-річчя Хрещення Русі та молитва за Божественною літургією.

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