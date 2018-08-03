В Успенському соборі Саровської пустині, який відроджується, звершили першу літургію

В Успенському соборі Свято-Успенського чоловічого монастиря Саровської пустині, який відроджується, у четвер 2 серпня звершили першу літургію.

У співслужінні семи архіпастирів богослужіння очолив митрополит Нижегородський і Арзамаський Георгій, повідомляє єпархіальний сайт.

Після Літургії настоятель обителі ігумен Никон (Івашків) висловив надію, що через рік Успенський собор освятять, після чого приступлять до відновлення ще одного храму на честь ікони Божої Матері «Живоносне Джерело», який підірвали у безбожні роки.

- Знаменита Саровська пустинь називається Свято-Успенською, але в ній не було Успенського собору. По території монастиря проходила міська вулиця. І ось, по милості Божій, трудами багатьох людей була побудована нова дорога в місті, закрито проїзд через монастир, і зараз Успенський собор освячує богоспасаємий град Саров святими маківками з хрестами, які видно здалеку. Для нас це велика втіха і духовна радість, - сказав митрополит Георгій.

До революції Успенську церкву вважали однією з найкрасивіших у Росії. Цей собор став першою кам'яною спорудою обителі, головним її храмом. Саме тут з 1903 року і до закриття монастиря знаходилися мощі преподобного Серафима Саровського.

У 1925 році Саровський монастир закрили. Успенський собор став занепадати, і в 1951 році його підірвали. Відновлення собору почалося навесні 2016 року. Офіційно закладений він був 1 серпня 2016 року патріархом Кирилом.