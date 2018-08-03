В Ісландії вшанували пам'ять моряків полярних конвоїв, загиблих у роки Другої світової

У неділю, 29 липня, у День Військово-морського флоту в столиці Ісландії Рейк'явіку поклали квіти до монумента "Надія", присвяченому морякам Полярних конвоїв, загиблим у роки Другої світової війни.

Настоятель Свято-Миколаївського ставропігійного приходу Московського Патріархату протоієрей Тимофій Золотуський звершив панахиду, за якою молилися парафіяни з Росії, України, Грузії, Сербії, Литви, Естонії, Ісландії, повідомляє сайт Руської Православної Церкви в Ісландії.

Меморіал "Надія", створений відомим російським скульптором Володимиром Суровцевим, було відкрито в 2005 році, до 60-ї річниці Великої Перемоги.

Композиція меморіалу являє собою статую молодої жінки з хусткою в руках, яка проводжає моряків у тривале і небезпечне плавання з надією на їх благополучне повернення.

З підніжжя статуї півкругом розташовані дві гранітні плити з іменами радянських, ісландських, англійських, американських, норвезьких та інших суден і кораблів, що затонули під час проведення полярних конвоїв. Усі написи виконані російською, ісландською та англійською мовами.

Цього ж дня була відслужена заупокійна молитва на військовій ділянці міського кладовища Фосвогур, де похований радянський матрос Олександр Малей, який помер в ісландському шпиталі під час війни. Парафіяни також соборно проспівали "Вічну пам'ять" усім воїнам, упоїним на ісландській землі.