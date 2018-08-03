У Валаамському монастирі відзначили 150-річчя з дня освячення Іллінського скиту

Вчора, в день пам'яті святого пророка Божого Ілії, у Спасо-Преображенському Валаамському ставропігійному чоловічому монастирі відбулося престольне свято Іллінського скиту обителі та відзначення 150-річчя з дня його освячення.

Цього дня Божественну літургію у скиті очолив намісник Свято-Троїцької Сергієвої лаври архієпископ Сергієво-Посадський Феогност, повідомляє "Монастирський вісник".

На цей час в Іллінському скиту постійно проживає кілька насельників на чолі з скитоначальником ієромонахом Іллею.

Паломницькі групи відвідують Іллінський скит тільки з благословення ігумена обителі єпископа Троїцького Панкратія. У день престольного свята був організований спеціальний рейс для прочан.