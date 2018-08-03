Православні віряни по всьому світу відзначили 1030-річчя Хрещення Русі

Святкові богослужіння, присвячені 1030-літтю Хрещення Русі, були звершені на парафіях Руської Православної Церкви в різних країнах світу, в тому числі в далекому зарубіжжі.

У Франції 28 липня, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, єпископ Корсунський Нестор звершив Божественну літургію в Миколаївському соборі міста Ніцци. Після богослужіння був звершений чин славлення рівноапостольному князю Володимиру, і в полудень, згідно з благословенням священноначалія, околиці Ніцци сповнилися святковим дзвоном, повідомляє сайт Корсунської єпархії.

Керуючий Берлінсько-Германської єпархії архієпископ Подільський Тихон у 1030-у річницю Хрещення Русі звершив Божественну літургію у храмі святого рівноапостольного великого князя Володимира у Марцане (Берлін). У числі учасників богослужіння були прочани з Польської Православної Церкви. По закінченні Літургії розпочався молебень святому князю Володимиру з особливими проханнями про єдність Церкви і народу Божого, а потім відбувся хресний хід навколо храму, повідомляє сайт Берлінсько-Германської єпархії.

У день пам'яті рівноапостольного князя Володимира єпископ Сурозький Матфей очолив Божественну літургію в Успенському кафедральному соборі міста Лондона. Наприкінці богослужіння архіпастир і духовенство звершили молитовне славлення біля образу рівноапостольного Володимира, повідомляє єпархіальний сайт.

У день святкування 1030-річчя Хрещення Русі керуючий Патріаршими парафіями в США єпископ Наро-Фомінський Іоанн звершив Божественну літургію в Миколаївському соборі Нью-Йорка у співслужінні соборного духовенства. Після причастя Святих Христових Таїн було звершено урочисте славлення рівноапостольному князю Володимиру. Єпископ Іоанн привітав парафіян із 1030-річчям Хрещення Русі і пам'яттю рівноапостольного Володимира, повідомляє сайт Патріарших парафій.

Православні віруючі в Таїланді відзначили 1030-річчя Хрещення Русі. 28 липня урочисті богослужіння пройшли у всіх православних храмах Патріаршого благочиння в цій країні. Особливо урочисто цей день був відзначений в Чіангмаї, де Божественну літургію в храмі святого Хрестителя Русі рівноапостольного князя Володимира очолив архімандрит Олег (Черепанін), благочинний Патріарших парафій і представник Руської Православної Церкви в Королівстві Таїланд.

Служба відбувалася слов'янською та тайською мовами. Більшість тих, хто молився цього дня, були місцеві жителі-тайці, як проживають у Чіангмаї, а також ті, які приїхали з інших міст. Деякі прибули на своєму автотранспорті з Бангкока, подолавши майже 800 кілометрів шляху. По завершенні Божественної літургії був відслужений молебень, потім пройшов хресний хід навколо храму. За святковою трапезою, влаштованою парафіянами після богослужіння, соборний хор дав невеликий концерт, повідомляє сайт Руської Православної Церкви в Таїланді.

У день святкування 1030-річчя Хрещення Русі в Представництві Руської Православної Церкви в Дамаску відбувся святковий молебень. У молебні взяли участь чада Руської Православної Церкви, які проживають у столиці Сирії та її околицях. Потім відбулося святкове чаювання, в якому взяли участь парафіяни та гості парафії, повідомляє сайт Представництва.

28 липня 2018 року в Катерининському храмі Рима (Італія) ієрей Алексій Максимов звершив Божественну літургію. По закінченні служби з амвона був зачитаний текст послання з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі. Потім православні дзвони російського храму на берегах Тибру оголосили стародавній Рим урочистим дзвоном, повідомляє парафіяльний сайт.