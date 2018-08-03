Молодь з Одеської єпархії УПЦ відвідала затриманих у місцевому СІЗО
12:45, 03 серпня 2018Православ`я
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У тюремному храмі була звершена Божественна Літургія / eparhiya.od.ua
З благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела молодіжний актив соціального відділу Одеської єпархії УПЦ 1 серпня відвідав затриманих Одеського слідчого ізолятора.
Про це повідомляє офіційний сайт єпархії.
Затриманим роздали гуманітарну допомогу / eparhiya.od.ua
На початку зустрічі була звершена Божественна Літургія в тюремному храмі режимного корпусу №5 на честь священномученика Анатолія Одеського, під час якої всі присутні на богослужінні затримані причастилися Святих Христових Тайн.
Потім співробітники соціального єпархіального відділу пройшли по камерах корпусу і роздали затриманим гуманітарну допомогу у вигляді засобів особистої гігієни.
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