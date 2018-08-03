Молодь з Одеської єпархії УПЦ відвідала затриманих у місцевому СІЗО

З благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела молодіжний актив соціального відділу Одеської єпархії УПЦ 1 серпня відвідав затриманих Одеського слідчого ізолятора.

Про це повідомляє офіційний сайт єпархії.

На початку зустрічі була звершена Божественна Літургія в тюремному храмі режимного корпусу №5 на честь священномученика Анатолія Одеського, під час якої всі присутні на богослужінні затримані причастилися Святих Христових Тайн.

Потім співробітники соціального єпархіального відділу пройшли по камерах корпусу і роздали затриманим гуманітарну допомогу у вигляді засобів особистої гігієни.