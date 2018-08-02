На православній виставці-ярмарку в Кременчуці представлять свої товари 45 храмів і монастирів України
21:19, 02 серпня 2018Православ`я
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Частина грошей від проведення ярмарку буде спрямована на благодійність / kremen-eparh.org
З 1 по 9 серпня в Кременчуці, на території Свято-Троїцького храму, відбудеться традиційна Православна виставка-ярмарок.
На виставку привезуть свої святині і запропонують унікальні церковні товари 45 храмів, церков і монастирів зі всієї України, повідомляє сайт Кременчуцької єпархії УПЦ.
В одному місці зосередяться ікони, церковне начиння, цілющі трави, мед, медові пряники, чудові хустки і одяг, натільні хрестики, ладанки, різноманітна література та багато іншого.
Як повідомляють організатори ярмарку, десятки торгових місць – це не тільки придбання потрібних товарів, головне – це духовне спілкування зі священнослужителями храмів і монастирів.
Частина грошей від проведення ярмарку буде спрямована на благодійність.
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