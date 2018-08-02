На православній виставці-ярмарку в Кременчуці представлять свої товари 45 храмів і монастирів України

З 1 по 9 серпня в Кременчуці, на території Свято-Троїцького храму, відбудеться традиційна Православна виставка-ярмарок.

На виставку привезуть свої святині і запропонують унікальні церковні товари 45 храмів, церков і монастирів зі всієї України, повідомляє сайт Кременчуцької єпархії УПЦ.

В одному місці зосередяться ікони, церковне начиння, цілющі трави, мед, медові пряники, чудові хустки і одяг, натільні хрестики, ладанки, різноманітна література та багато іншого.

Як повідомляють організатори ярмарку, десятки торгових місць – це не тільки придбання потрібних товарів, головне – це духовне спілкування зі священнослужителями храмів і монастирів.

Частина грошей від проведення ярмарку буде спрямована на благодійність.