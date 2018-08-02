На Закарпатті освятили оновлений храм УПЦ
21:47, 02 серпня 2018Православ`я
1953 0
На Закарпатті освятили оновлений храм УПЦ / m-church.org.ua
Сьогодні, 2 серпня, керуючий Мукачівською єпархією УПЦ, митрополит Мукачівський і Ужгородський Феодор звершив Божественну літургію у Свято-Вознесенському храмі села Собатин, що на Іршавщині Закарпатської області.
Перед початком богослужіння архіпастир звершив чин освячення нового престолу та оновленого храму, повідомляється на сайті Мукачівської єпархії УПЦ.
У своєму архіпастирському слові владика звернувся до присутніх вірян з настановою, вітаючи з величним святом.
Також керуючий єпархією висловив подяку настоятелю храму протоієрею Олександру Булеці та всім прихожанам за докладені труди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter