Митрополит Онуфрій заявив, що людей може об'єднати тільки правильна віра

Блаженніший Митрополит Онуфрій переконаний, що воля Творця полягає в мирі та любові людей один до одного, однак гріх віддалив їх від Божественного задуму.

Про це Предстоятель нагадав у своїй проповіді в день пам'яті святого пророка Іллі 2 серпня, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Гріх роз'єднує людей, робить людину «пошкодженою», — підкреслив Владика. - У нас є проблема: ми хочемо одного, про інше думаємо, а робимо третє. Але Господь хоче одного: щоб ми були помірковані, тобто, щоб ми любили Бога, щоб у нас було бажання стати кращими, світлішими, добрішими, і любити один одного. Але світ пішов іншим шляхом».

За його словами, всі поділи, які існують у світі, стали наслідком згубного впливу гріха. «А це завжди приводило до трагедій», — зазначив Архіпастир.

Він нагадав, що з наближенням останніх часів вплив гріха в світі буде все більш згубним. В результаті люди «забрудняться», їх віра буде неправильною і спрямованою на досягнення земних інтересів, в той час як її метою має стати вічність.

Архиєрей зазначив, що, будучи істинно віруючою, людина живе мирно, спокійно, вона наповнена добром, світлом та Божим благословенням, і тому щаслива. Однак коли істинна віра втрачається, втрачається і відчуття щастя, до якого люди прагнуть завжди і скрізь.

«Нехай Господь допомагає нам, дорогі браття і сестри, берегти чистоту святої віри. Ми не повинні пристосовувати віру до своїх немочів, інакше ми втратимо еталон духовного здоров'я і можливість бути спадкоємцями вічного спасіння», - напутствовав присутніх Митрополит Онуфрій.