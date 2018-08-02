У Курську відбулися урочистості на честь 15-річчя Собору курських святих
15:34, 02 серпня 2018Православ`я
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У Курську відбулися урочистості на честь 15-річчя Собору курських святих / курська-єпархія.рф
У Курську 1 серпня відбулися урочистості на честь 15-річчя Собору курських святих.
У день Собору курських святих митрополит Курський і Рильський Герман звершив Божественну літургію у храмі в ім'я преподобного Серафима Саровського і Собору Курських святих, повідомляє сайт Сумської єпархії РПЦ.
По закінченні літургії владика Герман очолив хресний хід та святковий молебень.
Митрополит Курський і Рильський Герман підкреслив, що з курської землі вийшло багато подвижників, які подвизалися у Саровській, Оптиній та Глинській пустині, у Києво-Печерській лаврі та інших обителях, а курські священномученики перенесли безліч поневірянь у роки гонінь на Руську Православну Церкву і прийняли мученицьку кончину.
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