У Введенському монастирі відсвяткували 25-річчя явлення ікони Богородиці «Призри на смирення»

Урочистості на честь 25-ї річниці чуда відображення ікони Божої Матері «Призри на смирення» на склі відбулися вчора, 1 серпня, у столичному Свято-Введенському монастирі.

Божественну літургію очолив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після читання Святого Євангелія митрополит Павел звернувся до парафіян монастиря зі словом проповіді, розповівши про життя Пресвятої Богородиці та про свідчення Святого Письма, де розповідається про Божу Матір.

«І зараз Пресвята Діва являється нам у чудотворних іконах, – сказав владика Павел, – саме їх ми так вшановуємо і сьогодні особливо підносимо молитви до Її чудотворного образу, іменованого “Призри на смирення”. Ікона ця носить таку назву, тому що Сама Богородиця сказала: “…Призри на смирення Раби Своєї” (Лк. 1:48). Ця ікона особлива в своїй назві, тому що “Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать” (Як. 4: 6)».

За богослужінням була піднесена молитва за мир в Україні.

Після Літургії перед чудотворною іконою Божої Матері «Призри на смирення» був відслужений чин славлення.

1 серпня 1993 року на склі ікони Божої Матері «Призри на смирення», що зберігається в київському Свято-Введенському монастирі, виявили нерукотворний відбиток її зображення. При цьому скло не торкалося ікони. Наказом Священного Синоду Української Православної Церкви від 22 листопада 1995 роки святий образ Божої Матері «Призри на смирення» був визнаний чудотворним.

Нагадаємо, у цьому році 25-річчю явлення ікони і 140-річчю заснування Введенського монастиря присвятили Хресний хід, який проводиться щорічно 13 липня через с. Білогородка у Ризоположенський скит в с. Томашівка на Київщині.