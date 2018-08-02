Митрополит Онуфрій очолив богослужіння в день престольного свята столичного Іллінського храму на Подолі

Сьогодні, 2 серпня, у день пам’яті святого славного пророка Ілії, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято-Іллінському храмі міста Києва.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після читання Святого Євангелія Блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся до пастви зі словом проповіді.

Після завершення літургії Предстоятель Української Православної Церкви очолив молебень перед іконою пророка Ілії та привітав усіх зі святом.