Митрополит Онуфрій очолив богослужіння в день престольного свята столичного Іллінського храму на Подолі

13:59, 02 серпня 2018
Православ`я
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Митрополит Онуфрій очолив богослужіння в день престольного свята столичного Іллінського храму / news.church.ua

Сьогодні, 2 серпня, у день пам’яті святого славного пророка Ілії, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію у Свято-Іллінському храмі міста Києва.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

/ news.church.ua

Після читання Святого Євангелія Блаженніший Митрополит Онуфрій звернувся до пастви зі словом проповіді.

/ news.church.ua

Після завершення літургії Предстоятель Української Православної Церкви очолив молебень перед іконою пророка Ілії та привітав усіх зі святом.

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