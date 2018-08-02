У Дивеївському монастирі 10 тисяч паломників взяли участь в урочистостях з нагоди 115-річчя прославлення Серафима Саровського

Вчора, 1 серпня, у Свято-Троїцькому Серафимо-Дивеївському жіночому монастирі відбулися урочистості, присвячені 115-й річниці з дня прославлення преподобного Серафима Саровського.

За два дні у дивеєвських урочистостях взяло участь близько 10 тисяч паломників, повідомляє "Монастирський вісник".

Напередодні керуючий справами Московської Патріархії митрополит Санкт-Петербурзький і Ладозький Варсонофій звершив вечірнє богослужіння у Троїцькому соборі монастиря.

У сам день свята на Соборній площі обителі перед Преображенським собором відбулася святкова Божественна літургія. Богослужіння очолив митрополит Санкт-Петербурзький і Ладозький Варсонофій. Цього дня на площі зібралося сім тисяч прочан з різних куточків країни.

"Преподобний Серафим був родом з купецької родини, але земне багатство його не приваблювало, оскільки його серце шукало інші цінності. Він знаходив радість і втіху в спілкуванні з Богом. Він вийшов на служіння людям, щоб ділитися цією радістю з усіма, хто приходив до нього. Самими простими словами він пояснив людям, що сенс і мета християнського життя – набуття благодаті Святого Духа. Цей духовний капітал і ми з вами повинні здобути: хто молитвою, хто смиренням, хто милосердям, хто терпінням – різними християнськими чеснотами", - сказав митрополит Варсонофій.

Велику допомогу в організації дивеївських урочистостей надали волонтери – молоді парафіяни храмів Нижегородської та інших єпархій РПЦ.