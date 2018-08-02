У Свято-Успенській Святогірській лаврі відкрився новий скит на честь Іоанна Шанхайського

У середу, 1 серпня, у Святогірській лаврі відбулося урочисте відкриття храму на честь святителя Іоанна (Максимовича), Шанхайського, Сан-Франциського, Адамовского і всієї Русі чудотворця.

Чин великого освячення храму почався о 7 годині, повідомляє офіційний сайт Свято-Успенської Святогірської Лаври. Під час здійснення чину відбувся Хресний хід навколо храму.

Священнодійство здійснили митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, священноархімандрит Свято-Успенської Святогірської Лаври, митрополит Святогірський Арсеній, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Під престол храму було покладено мощевик з частками мощей мученика Олександра Римського, мучениці Анастасії Узорішительниці, мученика Вікентія, диякона Августопольского (Сарагосського), першомучениці рівноапостольної Фекли Іконійскої, мучениці Феліцитати.

На урочистості з нагоди відкриття нового скиту прибули близько півтора тисяч паломників з найближчих сіл, а також з Слов'янська, Харкова та Маріуполя.

На згадку про урочисту подію всім присутнім вручали невеликі ікони святителя Іоанна Шанхайського. На завершення свята всі присутні були запрошені на трапезу.