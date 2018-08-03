У Почаївську Лавру на свято чудотворного образу Божої матері йдуть декілька хресних ходів

Декілька хресних ходів із різних регіонів України та ближнього зарубіжжя вирушили до Свято-Успенської Почаївської Лаври, аби 5 серпня разом з усім православним світом молитовно вшанувати чудотворну ікону Божої Матері «Почаївська».

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-служби єпархій.

27 липня до Почаївської лаври вирушив хресний хід «Любові, миру та молитви за Україну» з Івано-Франківська. Перед виходом богомольців у Спасо-Преображенському храмі Івано-Франківська була звершена Божественна літургія та молебень за подорожніх. Для участі у пішій прощі зібралося більше 200 вірян із Прикарпаття, а також із різних куточків України. Традиційно протягом усього шляху до Хресного ходу приєднуються все нові і нові прочани. Паломники подолають понад 200 кілометрів та 1 серпня прибудуть до Свято-Успенської Почаївської лаври.

29 липня велелюдний Міжнародний хресний хід із Польщі до Почаївської лаври пройшов через Володимир-Волинський. У всіх населених пунктах до нього долучалися нові учасники. Вийшовши з Польщі чисельністю у 70 чоловік, приєднавши до себе білорусів та мешканців Володимир-Волинської єпархії УПЦ, через Волинь прямувала вже майже 2-тисячна колона. Далі учасники Хресного ходу з Почаївською іконою Богоматері землями Волині, Рівненщини та Тернопільщини попрямували до Почаївської лаври.

30 липня ще один хресний хід вирушив від Свято-Катеринівського храму Рівненської єпархії, а саме із Здолбунів. Перед походом прочани помолились за нічною Божественною літургією. Також було відслужено молебень за подорожуючих. Піше паломництво вірян Рівненщини, які подолають більше 100 кілометрів, триватиме до 1 серпня.

31 липня у Почаївську лавру вирушили Хресним ходом сотні православних волинян. За звичаєм, віруючі з Луцька та усіх куточків Волинської єпархії зібрались під склепіннями древнього Покровського храму, де взяли участь в молебні. Відправу очолив єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл. Після молебню владика Нафанаїл побажав паломникам, яких супроводжують священнослужителі, Божого супроводу, терпіння і сил. Шлях, який чекає на них, непростий, адже їм доведеться пройти близько 120-ти кілометрів.

2 серпня, в день пам’яті святого пророка Іллі, до Свято-Успенської Почаївської лаври відбудеться традиційний Хресний хід з урочища Вірля. З 5 до 6:30 ранку планується перевезення паломників автобусами з лаврської автостоянки. О 7:00 – початок молебню перед Почаївською чудотворною іконою в урочищі Вірля і вихід хресного ходу до Почаївської лаври. Після прибуття в лавру хресного ходу – закінчення молебню в Успенському соборі і обід для паломників.

Нагадаємо, чудотворний образ Богородиці «Почаївська», що зберігається у Свято-Успенській Почаївській Лаврі, Церква вшановує 5 серпня.

1559 року грецький (за іншими джерелами – болгарський) митрополит Неофіт, який мандрував по Русі, приїхав на Волинь. У подяку за гостинність, яку надала йому в своєму маєтку благочестива дворянка Анна Гойська, до володінь якої належав і Почаїв, владика благословив її іконою Пресвятої Богородиці.

Швидше за все, це була сімейна ікона, яка, можливо, належала роду самого Неофіта.

Святиня довго перебувала в каплиці дворянської садиби. За молитвами біля ікони стали відбуватися чудеса. Коли ж завдяки чудотворному образу зцілився сліпий брат Гойської Филип, то Анна, здивована і зраділа, закликала ченців. Ними був відслужений молебень, святиня була хресним ходом перенесена на Почаївську гору і віддана на вічне зберігання монахам, які жили в печері на горі.