Житомирська єпархія УПЦ організувала оздоровчий православний табір для сиріт та дітей учасників АТО

У Житомирській єпархії УПЦ з 16 по 29 липня працював православний дитячий оздоровчий табір для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей учасників АТО.

Табір відбувся на базі оздоровчого санаторію у мальовничому селищі Дениші, повідомляє сайт Житомирської єпархії УПЦ.

Загалом оздоровитись, весело провести час, духовно вдосконалитись і більше пізнати Бога мали можливість 22 дитини: 13 дівчаток і 9 хлопчиків.

Табір організовано з ініціативи і благословіння митрополита Житомирського і Новоград-Волинського Никодима за кошти, зібранні під час проведення різдвяних благодійних вечорів колядок у Житомирській єпархії.

У таборі кожен день розпочинався із молитви, читання і тлумачення Євангелія. Також священик розповідав дітям притчі і відкривав їх глибокий зміст.

Цілодобово у таборі знаходився священик, три вихователі та лікар. Роль духовної опіки взяли на себе клірики єпархії: протоієрей Димитрій Терещук та протоієрей Георгій Мірчук.

За час перебування на оздоровленні діти відвідали Спасо-Преображенський чоловічий Тригірський монастир, де посповідались і причастились, Спасо-Преображенський кафедральний собор Житомира, у якому побували на дзвіниці та вклонились святиням, Свято-Покровську парафію обласного центру, де зустрілись із духівником Житомирської єпархії архімандритом Гавриїлом (Вардаєв), Свято-Анастасіївський жіночий монастир і Свято-Петро-Павлівський храм у Новогуйвинську, а також масляний завод, на якому посмакували морозивом, музей природи і краєзнавства та багато цікавих місць Житомирщини.