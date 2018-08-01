У Зимненському монастирі на Волині відкривається регентське духовне училище

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія при Святогорському Успенському ставропігійному жіночому монастирі, що у селі Зимне на Волині, відкривається Регентське духовне училище.

Духовний навчальний заклад готуватиме псаломщиків-диригентів церковних хорів для волинських парафій та інших єпархій УПЦ. В Регентське Училище приймаються православні дівчата та жінки. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу обителі.

До навчання можуть бути допущені абітурієнтки, які мають закінчену середню освіту (бажано музичну школу). Схвалюється досвід співу в церковному хорі.

Прийом документів - до 19 серпня, вступні іспити - 21 серпня.

Абітурієнти здаватимуть іспити з церковного співу, грамотного читання церковнослов’нською мовою, письмового іспиту з української мови (переказ).

Докладніше про правила прийому читайте на сайті обителі.