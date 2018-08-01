Великий Архієрейський Собор у Константинополі відбудеться на початку вересня

Синаксис (Великий Архієрейський Собор) Константинопольського патріархату призначив на 1-3 вересня у Константинополі Патріарх Варфоломій.

Про це повідомляється у блозі Вселенського Патріархату.

Як наголошується в короткому інформаційному повідомленні, Синаксис займеться не тільки питаннями Константинопольського Патріархату, але і "більш широкими" проблемами вселенського Православ'я.

В актуальному інформаційному контексті це може означати обговорення питань визнання автокефалії Української та Македонської Церков, а також статусу Церков в інших державах колишньої Югославії.

На відміну від регулярних засідань Священного Синоду (Малого Собору), Великий Архієрейський Собор Константинопольського престолу збирається раз на три роки. Попередній подібний Собор відбувся у серпні 2015 року.