На Полтавщині відзначать 10-ту річницю прославлення преподобномучеників Мгарських

10:20, 01 серпня 2018
Православ`я
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Цього дня митрополит Полтавський і Миргородський Филип звершить святкову Божественну літургію у Спасо-Преображенському Мгарському монастирі, повідомляє сайт Полтавської єпархії УПЦ.

Мгарськи преподобномученики - шістнадцять ченців та ігумен зі Спасо-Преображенського Мгарського монастиря, вбиті більшовиками під час Громадянської війни у серпні 1919 року.

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