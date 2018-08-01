На Полтавщині відзначать 10-ту річницю прославлення преподобномучеників Мгарських

У день пам'яті преподобномучеників Мгарських, 6 серпня, на Полтавщині відзначатимуть 10-ту річницю їх прославлення.

Цього дня митрополит Полтавський і Миргородський Филип звершить святкову Божественну літургію у Спасо-Преображенському Мгарському монастирі, повідомляє сайт Полтавської єпархії УПЦ.

Мгарськи преподобномученики - шістнадцять ченців та ігумен зі Спасо-Преображенського Мгарського монастиря, вбиті більшовиками під час Громадянської війни у серпні 1919 року.