До Мукачівського психоневрологічного інтернату прибули ікони з мощами 10-ти святих цілителів
У вівторок, 31 липня, до Мукачівської єпархії УПЦ прибули ікони з мощами 10-ти святих цілителів у рамках Всеукраїнської хресної ходи, яка проводиться з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви, Блаженнішого митрополита Онуфрія.
Цього дня святині молитовно зустріли у Мукачівському психоневрологічному інтернаті № 1, повідомляється на сайті єпархії.
З благословення митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора духовенство Мукачева відслужило водосвятний молебень у Свято-Вознесенському храмі, що діє на території медичної установи.
Відтак пацієнти та увесь медперсонал змогли вклонитися іконам з мощами святих угодників, просячи собі милості Господньої у лікуванні недуг.
Важкохворі, прикуті до ліжка, теж змогли прикластися до святинь – священики обійшли всі палати, бажаючи кожному одужання.