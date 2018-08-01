До Мукачівського психоневрологічного інтернату прибули ікони з мощами 10-ти святих цілителів

У вівторок, 31 липня, до Мукачівської єпархії УПЦ прибули ікони з мощами 10-ти святих цілителів у рамках Всеукраїнської хресної ходи, яка проводиться з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви, Блаженнішого митрополита Онуфрія.

Цього дня святині молитовно зустріли у Мукачівському психоневрологічному інтернаті № 1, повідомляється на сайті єпархії.

З благословення митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора духовенство Мукачева відслужило водосвятний молебень у Свято-Вознесенському храмі, що діє на території медичної установи.

Відтак пацієнти та увесь медперсонал змогли вклонитися іконам з мощами святих угодників, просячи собі милості Господньої у лікуванні недуг.

Важкохворі, прикуті до ліжка, теж змогли прикластися до святинь – священики обійшли всі палати, бажаючи кожному одужання.