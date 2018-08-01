Православні Полтавщини пройшли хресним ходом до джерела, освяченого на честь великого князя Володимира

У день пам'яті святого рівноапостольного великого князя Володимира та 1030-річний ювілей Хрещення Русі, 28 липня, у селі Лука на Полтавщині православні віруючі і священнослужителі УПЦ з церковними співами звершили традиційний хресний хід до освяченого джерела води на річці Сула.

Подолавши хресним ходом 2,5 км, священнослужителі звершили молебень біля джерела, освяченого на честь великого князя Володимира, повідомляє сайт Кременчуцької єпархії УПЦ.

Після освячення води деякі віряни занурювалися в річку. Після молебню з вуст пастиря прозвучали слова проповіді та святкові привітання.

Набравши воду в посудини, всі присутні скуштували святкову трапезу, приготовану дбайливими парафіянами храму.