Православні Полтавщини пройшли хресним ходом до джерела, освяченого на честь великого князя Володимира
06:54, 01 серпня 2018Православ`я
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Православні Полтавщини пройшли хресним ходом до джерела, освяченого на честь святого князя Володимира / kremen-eparh.org
У день пам'яті святого рівноапостольного великого князя Володимира та 1030-річний ювілей Хрещення Русі, 28 липня, у селі Лука на Полтавщині православні віруючі і священнослужителі УПЦ з церковними співами звершили традиційний хресний хід до освяченого джерела води на річці Сула.
Подолавши хресним ходом 2,5 км, священнослужителі звершили молебень біля джерела, освяченого на честь великого князя Володимира, повідомляє сайт Кременчуцької єпархії УПЦ.
Після освячення води деякі віряни занурювалися в річку. Після молебню з вуст пастиря прозвучали слова проповіді та святкові привітання.
Набравши воду в посудини, всі присутні скуштували святкову трапезу, приготовану дбайливими парафіянами храму.
Особливо шановане джерело має дуже давню історію, яка не повною мірою збереглася до сьогоднішніх днів. Цілющу воду люди брали із джерела ще до революції 1917 року. Пізніше, у важкі роки гонінь на Православну Церкву, джерело було засипане. З ініціативи настоятеля храму на честь Ікони Богоматері «Всіх скорботних Радість» отця Володимира відродили добру традицію вже у 1998 році силами церковного приходу і небайдужих громадян. При відродженні джерела будівельники побачили засипаний дубовий зруб, якому було не менше кількох століть.
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