Православна Церква святкує 115-річчя канонізації Серафима Саровського

Сьогодні Православна Церква святкує 115-річчя офіційної канонізації великого російського подвижника преподобного Серафима Саровського.

Церква приєднала Серафима Саровського до лику святих у 1903 році. Причому зроблено це було з ініціативи і при безпосередній участі царської чети – царя Миколи II та його дружини Олександри Федорівни, повідомляє сайт журналу "Фома".

У липні 1903 року, в присутності імператорської сім'ї, мощі святого були відкриті для загального шанування.

У радянський час мощі преподобного Серафима були втрачені, друге обрітення їх відбулося у 1991 році.

Восени 1990 року в запасниках Музею історії релігії Ленінграда були знайдені невідомі останки, які після церковного огляду визнали мощами преподобного.

У січні 1991 року їх перенесли з Олександро-Невської лаври до Москви, у Богоявленський кафедральний собор.

1 серпня того ж року хресним ходом мощі доставили до Дівєєвського монастиря.