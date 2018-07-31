Українська православна церква США відзначила 100-річний ювілей

Українська православна церква США відзначила століття від часу свого заснування.

Про це йдеться в сюжеті "Голосу Америки".

"Хресною ходою понад 1000 парафіян та близько 100 священнослужилелів завершили святкування 100-річниці від часу заснування Української православної церкви Америки та 1030-ліття Хрещення Київської Русі-України", - ідеться у сюжеті.

Як зазначає видання, на триденні святкування віряни з'їхалися зі всіх куточків Америки, а також були гості з Канади та України.

Водночас, паралельно зі святкуванням проходив з'їзд української православної ліги, на яку приїхала велика кількість молоді.

Митрополит Антоній, який очолює Українську православну церкву Америки, головним завданням назвав залучення молодих вірян до церкви.

"Мені особливо радісно бачити тут на з'їзді нашу молодь, бачити радість та надію на їх обличчях. Вони повні надії, вони відчувають, що для них немає нічого неможливого. Я їм завжди кажу: "Ніколи не змінюйтесь, зберігайте цю надію та позитивний настрій", - сказав він.