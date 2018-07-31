Кілька масштабних хресних ходів ідуть на урочистості на честь Почаївської ікони Божої Матері

Сотні віруючих у ці дні стікаються до Свято-Успенської Почаївської лаври, де 5 серпня відбудуться урочистості на честь ікони Божої Матері «Почаївська».

У неділю 29 липня через Володимир-Волинський пройшла колона міжнародного хресного ходу. Почавшись у Польщі, пройшовши через Білорусь, молитовна хода зі списком Почаївської ікони збирала все більшу кількість віруючих. У Володимирі-Волинському в Ході взяло участь близько 1800 вірян, повідомляє "Фома в Україні".

Наступного дня хрестохідці попрямували до Зимненського Святогірського жіночого монастиря, далі їхній маршрут пролягає через землі Волині, Рівненщини, Тернопільщини. Завершиться він у Почаївській лаврі.

Вчора у восьмий раз стартував щорічний хресний хід у Почаївську лавру з Рівненської єпархії УПЦ. Віруючі вийшли о 5.00 від Свято-Катеринівського храму в місті Здолбунів. Прибути до Почаївської лаври хрестохідців - 1 серпня орієнтовно о 18.00.

Ще 27 липня у піше паломництво до Почаївської лаври вирушили вірні з Івано-Франківська. Хресний хід «Любові, миру та молитви за Україну» проводять у 21-й раз. У ньому беруть участь понад 200 віруючих Прикарпаття та різних куточків України, на дорозі до них приєднується все більше паломників. Подолавши понад 200 км вони прибудуть до монастиря завтра.

Крім того, сьогоднішній день - перший для «почаївських» хрестохідців - віруючих Волинської єпархії УПЦ. Стартували вони після молебню біля Свято-Покровського кафедрального храму Луцька.