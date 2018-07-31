Учасники з 15 країн з'їхалися до Вільнюса на Форум православної молоді Європи

У Вільнюсі на базі Свято-Духова монастиря 30 липня розпочав роботу Форум православної молоді Європи.

Участь у Форумі беруть делегати з Литви, Росії, Білорусі, Латвії, Німеччини, Естонії, Ісландії, Італії, Польщі, Австрії, Швейцарії та Іспанії - всього понад 50 учасників з 15 країн, повідомляє сайт patriarchia.ru.

Захід проходить у рамках однойменного проекту, що отримав підтримку конкурсу «Православна ініціатива 2017-2018» у напрямку «Освіта і виховання».

Церемонія відкриття відбулася у конференц-залі готелю «Домус Марія». Делегатів вітали митрополит Віленський і Литовський Інокентій, виконуючий обов'язки голови Синодального відділу у справах молоді протоієрей Кирил Сладков і представник Молодіжного центру Римсько-Католицької Церкви Литви Христина Тринкунайте.

У своєму слові отець Кирил особливо відзначив роботу шкіл молодіжного служіння, які проходять на території Свято-Духова монастиря. Також священик висловив сподівання, що міжнародне співробітництво продовжить розвиватися: «Ми докладемо усіх зусиль, щоб дружба молодих християн була ще міцніше, щоб ми могли регулярно обмінюватися не тільки досвідом, але і молодіжними делегаціями».

«Наш Синодальний відділ завжди відкритий для будь-яких пропозицій та ідей. Я чекаю, що після цього чудового міжнародного форуму ми з вами не тільки роз'їдемося друзями, але і намітимо подальшу стратегію молодіжного служіння тут, у Східній Європі», — підкреслив священнослужитель.

Форум триватиме до 3 серпня. Протягом п'яти днів проходитимуть круглі столи, дискусійні майданчики, лекції та інші заходи. Учасники форуму обміняються досвідом, налагодять контакти, засвоять знання про нові форми та методи роботи з молоддю. За підсумками форуму буде створений інтернет-ресурс із базою даних про православні молодіжні активи Європи.