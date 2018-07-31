Паломникам розповідатимуть про Олександро-Невську лавру в роки блокади

Паломницький центр Свято-Троїцької Олександро-Невської лаври Санкт-Петербурга готує нову екскурсію «Лавра в роки блокади», під час якої відвідувачі дізнаються, яку роль відігравали лаврські святині в житті захисників міста, як фактично знищена обитель змогла захистити віруючих.

Як повідомляє patriarchia.ru, у Троїцькому соборі монастиря зберігається одна з головних святинь обителі - ікона Божої Матері «Скоропослушниця Невська». У роки війни образ знаходився в соборі святого рівноапостольного великого князя Володимира. До нього підходили тисячі й тисячі ленінградців, молячись про близьких, про те, щоб вижили діти, щоб знайшлися втрачені хлібні картки (і вони знаходились). Ікона отримала тоді назву «Хлібна». Саме в день пам'яті цієї ікони - 22 листопада 1941 року - відкрилася Дорога життя.

Про захисників міста нагадують поховання військової пори на так званий «комуністичний майданчик» кладовища перед входом у собор.

«Я впевнений в тому, що земний подвиг завжди має духовний вимір. Хтось йшов в атаку під градом куль, хтось віддавав останні крихти, щоб врятувати дитину, а сам помирав, хтось, піддавався жахливим тортурам у фашистських катівнях, не видав своїх товаришів - таких прикладів не злічити. І ця духовна перемога нашого народу породила масовий героїзм, який і визначив нашу перемогу у Великій Вітчизняній війні», - вважає насельник Лаври ієродиякон Марк (Бірюков).