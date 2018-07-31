У Луцьку представникам ОБСЄ розповіли про факти перешкоджання участі вірянам УПЦ у Хресному ході

Волинську єпархію УПЦ 30 липня відвідали працівники представництва місії ОБСЄ у Львівській області.

Спостерігачів цікавила загальна ситуація щодо міжконфесійних відносинах у регіоні, також правозахисники дізнавалися про факти втручання владних структур до участі волинян у загальноукраїнських святкових заходах з нагоди Хрещення Русі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Волинської єпархії.

Про ситуацію в регіоні розповіли секретар єпархії протоієрей Миколай Бондарук та голова інформаційного єпархіального відділу протоієрей Олег Точинський.

Під час зустрічі йшлося про те, як вирішуються проблемні питання на парафіях, де храми УПЦ були захоплені представниками інших конфесій.

Окрім того, співробітники Львівського офісу моніторингової місії ОБСЄ поцікавились, яким чином Волинська єпархія УПЦ долучилась до урочистих заходів з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі та дізнавалися про факти втручання владних структур щодо участі волинян у загальноукраїнських святкових заходах.

Священнослужителі єпархії розповіли спостерігачам ОБСЄ про окремі факти захоплень парафій УПЦ в області, про те, у який спосіб прихожани канонічної Церкви на проблемних парафіях долають ці складнощі, а також про відновлення церковного життя після того, як громади втрачають доступ до своїх храмів.

Нагадаємо, 27 липня протоієрей Олег Точинський розповів, що на Хресний хід їхня група - 10 автобусів з міста Луцьк і 14 із благочинь - доїхала з нюансом. «Зупинили нас під Луцьком, при виїзді, три години протримали, поліція начебто проводила огляд автобусів, все перетрусила, таке враження, наче ми засуджених під конвоєм везли, а не паломників», - сказав він.

Насамкінець представники єпархії подарували гостям образ Волинської ікони Божої Матері, подякували за візит і побажали Божого супроводу в усіх майбутніх справах.