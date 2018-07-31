30 липня у Київських духовних школах почалась вступна кампанія

У понеділок, 30 липня, з нагоди початку вступної кампанії в Київських духовних школах, ректор Київської духовної академії і семінарії єпископ Сильвестр очолив молебень перед початком екзаменів в Академічному храмі на честь Різдва Божої Матері.

Про це повідомляє прес-служба КДАіС.

Йому співслужили: проректор КДА з виховної роботи архімандрит Амвросій (Вайнагій) та проректор КДА з навчально-методичної роботи ієромонах Філарет (Волошин).

Перед початком богослужіння владика ректор звернувся до абітурієнтів зі словом настанови та побажав успішної здачі іспитів.