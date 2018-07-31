30 липня у Київських духовних школах почалась вступна кампанія
14:52, 31 липня 2018Православ`я
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У Київських духовних школах почалась вступна кампанія / kdais.kiev.ua
У понеділок, 30 липня, з нагоди початку вступної кампанії в Київських духовних школах, ректор Київської духовної академії і семінарії єпископ Сильвестр очолив молебень перед початком екзаменів в Академічному храмі на честь Різдва Божої Матері.
Про це повідомляє прес-служба КДАіС.
Йому співслужили: проректор КДА з виховної роботи архімандрит Амвросій (Вайнагій) та проректор КДА з навчально-методичної роботи ієромонах Філарет (Волошин).
Перед початком богослужіння владика ректор звернувся до абітурієнтів зі словом настанови та побажав успішної здачі іспитів.
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