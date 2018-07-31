Чи є гріхом тату з християнськими символами

Сьогодні серед молоді й не лише ми бачимо епідемію татуювань. Вона захопила й деяких православних – навіть у храмах люди з тату вже не рідкість.

Можна почути: «Я ж не дракона або вампіра наколов (ла) собі, а святу ікону (хрест, християнський символ і так далі). Іноді це подається чи не як якесь місіонерство. Що можна відповісти таким людям? Що батьки можуть сказати своїм дітям – юнакам і дівчатам, які раптом захотіли зробити татуювання з християнськими символами. Гріх це чи ні?

Відповідає протоієрей Андрій Єфанов:

- Я був би радий, якщо б моя дитина захотіла зробити собі тату християнської тематики. Це означає, що віра в неї не стоїть на останньому місці й не є просто відображенням домашнього настрою, сліпого наслідування батькам. Але від самого вчинку постарався б відмовити. Хрест Христовий має бути відображений у серці людини. Ось це найголовніше і найскладніше. А про тату, навіть найбільш благочестиве, можна згодом пошкодувати. Якщо вже хочеться зробити яке-небудь зображення на тілі, тобто тимчасове татуювання, ось проти них у мене немає ніякого упередження.

"Православ'я і світ".