На Валаамі відбувся IV Міжнародний фестиваль православного співу «Просвітитель»

У дні святкування пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира і 1030-річчя Хрещення Русі, 28-29 липня, на Валаамі відбувся IV Міжнародний Свято-Володимирський фестиваль православного співу «Просвітитель».

Організаторами заходу виступили Спасо-Преображенський Валаамський ставропігійний чоловічий монастир та благодійний фонд «Світло Валаама», повідомляє patriarchia.ru.

У фестивалі брали участь десять музичних колективів із Росії, Молдови, Греції, Чорногорії, Білорусі та Фінляндії.

Попри те, що через хвилювання на Ладозі було обмежено судноплавство й скасовано частину пасажирських рейсів, захід відвідало понад п'ять тисяч осіб.

Перший день розпочався з Божественної літургії.

Потім відбулася церемонія відкриття фестивалю, під час якої ігумен Валаамського монастиря, голова Синодальної комісії з канонізації святих єпископ Троїцький Панкратій оголосив, що головне місце у IV сезоні Міжнародного Валаамського фестивалю займає тема «Подвиг новомучеників і сповідників Руської Церкви».

Цього року присутніх на Співочому полі монастиря глядачам вперше була надана можливість самим вибрати кращого виконавця. На їх думку їм став архімандрит Никодимос (Каварнос) з Греції.