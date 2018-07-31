Відкрито збір коштів для лікування дружини священика - Анни Діханової

Відкрито збір коштів для лікування дружини глави Синодального відділу УПЦ з соціально-гуманітарних питань УПЦ протоієрея Владислава Діханова - Анни Діханової.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав намісник столичного Свято-Троїцького Іонинського монастирі архієпископ Іона (Черепанов).

"На підтримку отця Владислава Діханова запускаємо збір коштів на лікування його дружини Анни. Збір коштів на картку Приватбанку 5168 7456 0219 8704 на ім'я Діханова Владислава Миколайовича. Підтримайте репостом і матеріально!", - написав владика Іона.