В Естонії урочисто відзначили 460-річчя обрітення Нарвських святинь

У місті Нарва (Естонія) 29 липня відбулися урочистості з нагоди 460-річчя обрітення Нарвських святинь - ікони Божої Матері та святителя Миколая Мирлікійського.

Свято розпочалося із хресного ходу від храму Дванадцяти апостолів, храму Нарвської ікони Божої Матері і храму священномучеників Димитрія і Олександра Нарвських вулицями міста, повідомляє сайт Нарвської і Причудської єпархії Естонської Православної Церкви.

Зустрівшись і об'єднавшись у єдину колону, учасники хресного ходу попрямували до Нарвського Воскресенського кафедрального собору.

Хресний хід зустріли єпископ Нарвський і Причудський Лазар, духовенство та парафіяни Нарвського Воскресенського собору.

Потім єпископ Лазар очолив у соборі Божественну літургію.

Після закінчення богослужіння відбувся хресний хід навколо собору.

У той же день на території Нарвського Воскресенського собору було відкрито і освячено пам'ятник Божої Матері.

Згідно з літописами, у 1558 році православні ікони Нарвської Одигітрії і святителя Миколая, що належали православним купцям Нарви (у літописах використовується давня назва цього міста — Ругодів), були оголошені тогочасними володарями Ругодива «ідолами», їх відняли у купців і кинули в багаття "під казаном, що варив пиво". Спалахнула пожежа, у вогні якої згоріло все місто. Побачивши пожежу і поспішний відступ з міста військ Лівонського ордена, російські війська захопили Нарву (потім відбулося приєднання Нарви до Московського царства). На попелищі були знайдені неушкоджені ікони. Святі ікони зустрічав у Москві цар Іоанн Грозний.

Чудотворний образ святителя Миколая зберігся, ікона знаходиться у кафедральному Нарвському Воскресенському соборі. Святий образ Нарвської Одигітрії перебував близько чотирьохсот років в Івангороді, доля ікони невідома з лютого 1944 року. На честь ікони Нарвської Богородиці названий храм, побудований у 2001 році в місті Нарва на вулиці Раквере.