У день пам’яті святого князя Володимира віряни та священики УПЦ пройшли хресною ходою вулицями Рівного

У день пам’яті святого князя Володимира, 29 липня, у Рівному було звершено хресний хід УПЦ, присвячений пам’яті святого рівноапостольного князя та 1030-річчю Хрещення Київської Русі.

Молитовну ходу очолив вікарій Рівненської єпархії, єпископ Дубенський Пимен, повідомляє сайт Рівненської єпархії УПЦ.

Хресна хода розпочалася у храмі святої блаженної Ксенії Петербурзької парафії Всіх Волинських Святих та пройшла вулицями міста до храму святителя Миколая.

"Велика кількість рівнян взяла участь у молитовній хресній ході. Віряни разом зі своїми пастирями єдиними устами та єдиним серцем молилися до Господа, Його Пречистої Матері та святого рівноапостольного князя Володимира, щоб Господь зберіг Святу Православну Церкву, нашу багатостраждальну державу та рідне місто", - повідомляється на сайті Рівненської єпархії УПЦ.