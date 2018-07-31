На Тернопільщині урочисто освятили відновлений храм на місці колишньої церкви Ризького 11-го драгунського полку

У селі Білокриниця на Тернопільщині 29 липня відбулося освячення відновленого мурованого храму Казанської ікони Божої Матері (1910) - колишньої полкової церкви Ризького 11-го драгунського полку.

Чин освячення храму звершили митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій з настоятелем храму Ярославом Фурманом і собором священства, повідомляє "Православне Тернопілля".

За Літургією співали два хори – семінарський, Почаївської семінарії та місцевий, храму ікони Казанської Божої Матері.

По завершенні Літургії керуючий Тернопільською єпархією УПЦ подарував усім присутнім духовну літературу

Дитячий колектив місцевого храму щиро привітав віршами та піснеспівами прихожан та паломників.

Тривалий час жителі села Білокриниця не мали своєї церкви. Була лише каплиця, збудована у 1883 році. Лише у 2003 році було розпочато переобладнання та добудову колишнього колгоспного господарського приміщення, утворено церковну громаду та затверджено статут, а 2 жовтня 2005 року освячено церкву Ікони Матері Божої Казанської.

Весь цей час Богослужіння відбувалися у боковому вівтарі храму.

Стараннями прихожан та благодійників церква відреставрована і відновлена належним чином. Митрополит Тернопільський та Кременецький вручив церковні нагороди благодійникам, будівельникам, які особливо потрудився над возведенням храму Казанської ікони Божої Матері.