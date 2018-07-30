У музей Мінської духовної семінарії переданий старовинний список Жировицької ікони Божої Матері

До музею Мінської духовної семінарії передано унікальний список Жировицької ікони Божої Матері

Настоятель Покровського собору міста Барановичі і благочинний Барановицького церковного округу протоієрей Олександр Дзічковський 26 липня передав у дар церковно-археологічному музею Мінської духовної семінарії старовинну ікону Божої Матері «Жировицька», повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.

Ікона виконана олією на лляному полотні, натягнутому на дерев'яну раму. Датується кінцем XVIII — початком ХІХ століття. На звороті напис: «Ця ікона Божої Матері, пожертвувана Архієпископом Пантелеймоном Жировицкому Православному Монастирю при Архімандриті Венедикті у 1938 році».

Жертводавець ікони - архієпископ Пантелеімон (Рожновський) у 1918-1922 рр. був керуючим Пінсько-Поліської єпархії. Відсторонений від управління єпархією за протидію проголошенню автокефалії Православної Церкви в Польщі. Перебував на спокої в Мелецькому Миколаївському монастирі, потім - у Жировицькому Успенському монастирі. У 1939-1940 рр. архієпископ Пінський і Новогрудський, у 1940-1941 рр. -архієпископ Гродненський і Вілейський. З 1941 р.- Екзарх західних областей Білорусі, митрополит Мінський та всієї Білорусі. У 1944 р. виїхав до Німеччини, у 1946 р. перейшов до юрисдикції Руської Православної Церкви Закордоном. Помер у 1950 р.

Прийняв у дар ікону архімандрит Венедикт (Бобковський), який у 1937-1941 рр. був настоятелем Жировицького Успенського монастиря. У 1941-1942 рр. - єпископ Брестський, вікарій Гродненської єпархії. З 1941 р. - архієпископ Гродненський і Білостоцький. У 1944 р. виїхав до Німеччини, у 1946 р. перейшов у юрисдикцію Руської Православної Церкви Закордоном. У 1950-1951 рр. архієпископ Берлінський і Германський. Помер у 1951 р.

Ікона буде представлена в четвертому залі церковно-археологічного музею, присвяченому історії Жировицького монастиря.