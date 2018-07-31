У Білій Церкві затримали викрадача ікони з кафедрального собору

У Київській області поліція по гарячих слідах затримала зловмисника, який викрав із Спасо-Преображенського Собору Білої Церкви ікону преподобного Серафима Саровського вартістю близько 15 тисяч гривень.

Дзвінок про крадіжку надійшов за телефоном 102 від служителів собору, повідомило 30 липня Головне управління Національної поліції у Київській області.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося затримати зловмисника в той же день. Ним виявився 22-річний місцевий житель, який вже перебуває під слідством за скоєння майнових злочинів.

За даним фактом порушено кримінальне впровадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.