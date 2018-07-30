У Володимир-Волинському зустріли паломників із Польщі, які йдуть Хресним ходом до Почаєва

У Володимир-Волинському 29 липня зустрічали 1800 прочан із Почаївською іконою Богородиці.

Зустріч очолив митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, духовенство та численні мешканці Володимир-Волинського, які об`єднались у спільну колону, пройшли до Успенського кафедрального собору, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-службу єпархії.

У кафедральному соборі митрополит Володимир та єпископ Гайнівський Павел (Польська Православна Церква) звершили молебень.

У всіх населених пунктах до Хресного ходу долучалися все нові учасники. Вийшовши з Польщі чисельністю у 70 чоловік, приєднавши до себе білорусів та мешканців Володимир-Волинської єпархії УПЦ, до кафедрального собору Володимир-Волинського прямувала вже майже двохтисячна колона.

На Староживщині вже більше 500 прочан молилися з іконою Богородиці «Почаївська». А на в’їзді до міста Ковель - 750 паломників зустрічали півтисячі ковельчан на чолі з православним духовенством. Потім паломники відвідали з молитвою Турійщину й Володимир-Волинський.

Після відпочинку у Володимир-Волинському 30 липня майже 2-тисячний Хресний хід вирушив далі.