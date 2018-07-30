У Криму встановили найбільший на півострові поклінний хрест

14:23, 30 липня 2018
Православ`я
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Встановили найбільший поклінний хрест в Криму / crimeapress.info

Про це повідомляє kafanews.com з посиланням на російське інформагенство.

Чину освячення поклонного хреста передував хресний хід, в якому взяли участь священнослужителі Джанкойського благочиння, козаки, представники місцевої влади, жителі міста.

На сьогодні цей об'єкт є найбільшим із встановлених у Криму православних хрестів.

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