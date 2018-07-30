Олександрійський Патріарх розповів, в яких країнах християни піддаються гонінням

Проблема гонінь на християн існує не лише на Близькому Сході, а й в Африці, а в епіцентрі небезпечних подій знаходиться Єгипет.

Про це повідомляє російське інформагентство.

«Загроза життю християн сьогодні, головним чином, існує в Південному Судані, Лівії, в Кенії та в Північній Африці. Нас дуже турбує ситуація на Близькому Сході. В епіцентрі знаходиться Єгипет», - розповів Предстоятель Олександрійської Православної Церкви.

Патріарх відзначив активні зусилля президента Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі, який бореться з терористичними угрупованнями. «Дуже важливо розрізняти іслам екстремістського спрямування та іслам, сповідуючи який люди мирно живуть, читаючи Коран, і моляться - ми це бачимо як ніхто інший», - додав він.

Іншою важливою проблемою для континенту стали біженці, продовжив Патріарх.

«Північна Африка - двері, через які проходять люди, перетинаючи Середземномор'я, щоб потрапити в Європу. Біженці - це величезна проблема, яку Європа досі не зрозуміла й ще не вирішила», - вважає Патріарх Феодор II.