Андріє-Володимирський храм при Кафедральному соборі УПЦ відзначив своє 5-річчя

У вівторок, 24 липня, виповнилося п'ять років з моменту освячення Блаженнішим митрополитом Володимиром нового храму при Кафедральному соборі УПЦ.

У неділю, 29 квітня, в Андрія-Володимирському храмі урочисто відзначили престольне свято, повідомляється на сайті Кафедрального собору УПЦ.

Урочисті богослужіння почалися напередодні ввечері - єпископ Бородянський Варсонофій очолив всенічне бдіння.

З самого ранку в Андріє-Володимирському храмі був відслужений молебень з освяченням води. Молебень був попередньою радістю, що передбачала святкову Божественну літургію.

Архієпископ Боярський Феодосій очолив святкову Божественну літургію.

Після читання Євангелія владика Феодосій звернувся до віруючих зі словами архіпастирської проповіді.

«День пам'яті рівноапостольного князя Володимира - дуже знаменна дата для Української Православної Церкви, так як з Києва стала поширюватися християнська віра на Русі, і завдяки хрещенню київського князя Володимира покладено початок просвітництва слов'ян. Цей день не тільки важливий з релігійної точки зору, але також має історичну важливість для народу, це його витоки» - сказав владика Феодосій.

Під час Літургії була зведена сугуба молитва за мир в Україні.

Після закінчення Літургії було звершено молебень перед іконою святого апостола Андрія Первозванного і рівноапостольного князя Володимира, після закінчення якого владики по черзі привітали всіх з престольним святом.

З благословення єпископа Бородянського Варсонофія, на честь п'ятиріччя Андріє-Володимирського храму були вручені церковні нагороди і подячні грамоти парафіянам, хористам, працівникам громади.

На парафіян після служби чекала святкова трапеза на церковному подвір'ї. На згадку про свято всім парафіянам були роздані іконки зі святим рівноапостольним князем Володимиром.