У день пам’яті отців шести Вселенських Соборів митрополит Онуфрій очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі

Сьогодні, у Неділю 9-ту після П’ятидесятниці, день пам’яті отців шести Вселенських Соборів, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель УПЦ звернувся до пастви зі словом проповіді, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Блаженніший Владика пояснив вірним, чого вчить Євангельська історія, яка читалась сьогодні за Літургією. Зокрема Архіпастир розповів, як ставитись до добрих справ, які ми робимо.

“Ми є тією ложкою, якою Бог накормив голодних. Не може ж ложка сказати, що нагодувала людину, – вона лише знаряддя. Якщо ми не будемо в Бога красти похвалу і приписувати собі, то не буде ніяких наслідків після добрих справ, а якщо ми будемо тішитись розумом: “Ой, що я зробив, як я добре вчинив!” – то обов’язково після цього будуть випробування”.

За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

Також Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії: ієрейську – над дияконом Володимиром Айларовим, кліриком храму на честь Іверської ікони Богородиці смт. Глеваха, та дияконську – над Михайлом Строїчем, студентом II курсу заочного сектору Київської духовної семінарії.