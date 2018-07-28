Напередодні неділі Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі
22:26, 28 липня 2018Православ`я
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Предстоятель УПЦ очолив богослужіння у Києво-Печерській лаврі / news.church.ua
Сьогодні, напередодні Неділі 9-ої після П’ятидесятниці, дня пам’яті отців шести Вселенських Соборів, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, завтра Архіпастир звершить Божественну літургію у цьому ж соборі. Початок богослужіння о 8.30.
Нагадаємо, сьогодні вранці Предстоятель УПЦ очолив святкову Літургію з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі.
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