Міжнародний хресний хід прямує з Польщі до Почаївської лаври

21:43, 28 липня 2018
Православ`я
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Міжнародний хресний хід прибув до Ковеля / єпархія.укр

Близько 750 паломників зустрічали півтисячі ковельчан на чолі з православним духовенством на в’їзді до міста, повідомляє сайт Володимир-Волинської єпархії УПЦ.

/ єпархія.укр

Хресний хід пройшов вулицями Ковеля і прибув до храму Воскресіння Словущеє.

/ єпархія.укр

Парафіяни разом із настоятелем протоієреєм Михайлом Чупаком храму вийшли назустріч паломникам.

/ єпархія.укр

По завершенні Всенічної відбулася братня трапеза та розселення паломників на ніч.

/ єпархія.укр

Сьогодні, 28 липня, Міжнародний хресний хід продовжив свій шлях до Почаївської лаври.

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