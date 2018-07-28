Міжнародний хресний хід прямує з Польщі до Почаївської лаври

Міжнародний хресний хід, який прямує з Польщі до Почаївської лаври, 27 липня прибув до Ковеля.

Близько 750 паломників зустрічали півтисячі ковельчан на чолі з православним духовенством на в’їзді до міста, повідомляє сайт Володимир-Волинської єпархії УПЦ.

Хресний хід пройшов вулицями Ковеля і прибув до храму Воскресіння Словущеє.

Парафіяни разом із настоятелем протоієреєм Михайлом Чупаком храму вийшли назустріч паломникам.

По завершенні Всенічної відбулася братня трапеза та розселення паломників на ніч.

Сьогодні, 28 липня, Міжнародний хресний хід продовжив свій шлях до Почаївської лаври.