У РПЦ кажуть, що Помісні Церкви не підтримують надання Томосу Україні

Жодна з Помісних Церков не висловила підтримки ініціативі українських політиків щодо української автокефалії.

Про це розповів голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, повідомляє patriarchia.ru.

Питання про українську автокефалію зараз дуже політизується і до церковного життя Української Православної Церкви воно має мало відношення, зазначив архієрей.

«Українська Православна Церква самостійна у своєму самоврядуванні. Її права ширше, ніж права деяких автокефальних Церков у розумінні тієї Церкви, яка надала їм автокефалію. Українська Церква самостійно обирає Предстоятеля і всіх єпископів, самостійно прославляє святих, відкриває нові єпархії, засновує свята, повністю незалежна від Москви в усіх питаннях організації свого внутрішнього життя, у тому числі і фінансово-господарських», - розповів митрополит Іларіон.

Крім того, архієрей зазначив, що канонічна УПЦ на даний момент має неабиякий вплив на саму Руську Православну Церкву.

«Ієрархи Української Церкви впливають на весь Московський Патріархат, оскільки беруть участь у роботі її керівних органів. Митрополит Київський і всієї України Онуфрій — постійний член Священного Синоду Руської Православної Церкви, і його голос у Синоді дуже вагомий. Багато українських ієрархів перебувають у наших Синодальних комісіях — але ніхто з єпископів російських єпархій не присутній в органах управління Української Церкви», - сказав владика Іларіон.

Також митрополит підкреслив, що «Томос — це не документ «на пред'явника»: він видається Предстоятелю конкретної канонічної Церкви, вже існуючої на своїй території», а канонічна Церква України за автокефалією до Константинополя не зверталася.

«Надавати автокефалію безіменному конгломерату неканонічних спільнот України, з канонічно недійсною ієрархією - це з точки зору церковного права абсурд, шлях у нікуди. Наскільки мені відомо, жодна з Помісних Церков не висловила підтримки цієї ініціативи політиків щодо української автокефалії, переважна більшість прямо виступила проти», - зазначив митрополит Іларіон.