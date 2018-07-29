Грузинський художник-аніматор відтворив сцену вбивства святого Іллі (Чавчавадзе)

Популярний грузинський аніматор, художник і графічний дизайнер Георгій Гаглошвілі, більш відомий як Gaglo, зняв анімаційний фільм, що відтворює сцену вбивства видатного грузинського поета, громадського діяча і борця за національну незалежність Іллі Чавчавадзе, зарахованого ГПЦ до лику святих у 1987 році під ім'ям Іллі Праведного.

«Не стріляйте, я Ілля». – «Саме тому, що ти Ілля, ми і повинні стріляти» — цим широко відомим діалогом між письменником і його вбивцею, Гаглошвілі підписав свою роботу.

В анімації використана пісня «Чемо карго квекана» («Моя хороша країна») на слова однойменного вірша Іллі Чавчавадзе. Відео, як і попередні роботи автора, отримало багато позитивних відгуків користувачів Фейсбуку, повідомляє newsgeorgia.ge.

13 серпня 1907 року Ілля Чавчавадзе з дружиною Ольгою подорожували з Тбілісі в Сагурамо у відкритій колясці. Біля села Цицамурі на них чекала озброєна банда Гігли Бербічашвілі.

Згодом у Грузії провели численні дослідження криміналістів, істориків і лікарів. З'ясувалося, що в Іллю Чавчавадзе вистрілили не спереду, як це було сказано в акті розтину, а в спину. Це вказує на те, що той, хто стріляв, не був учасником банди Бербічашвілі, так як всі вони знаходилися обличчям до обличчя з жертвою. Передбачається, що постріл зробили з другої засідки, про яку не знали навіть самі бандити. Вбивство Іллі Чавчавадзе біля села Цицамурі досі вважається нерозкритим. Разом із тим, серед істориків широко поширена версія про те, що за вбивством видатного громадського діяча стояли більшовики.

Георгій Гаглошвілі і раніше створював анімації, у яких показані сцени смерті легендарних особистостей Грузії, у тому числі - самогубство поета Галактіона Табідзе, який віддав перевагу загибелі перед неминучими доносами.