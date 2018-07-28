Патріарх Кирил зустрівся з делегаціями Помісних Православних Церков, які прибули на 1030-річчя Хрещення Русі

Вчора в московському Даниловому монастирі відбулася зустріч Патріарха Кирила з делегаціями Помісних Православних Церков, які зібралися для участі у святкуванні 1030-річчя Хрещення Русі.

На зустрічі Патріарх Кирил особливо відзначив духовний та історичний сенс Хрещення Русі святим рівноапостольним князем Володимиром, а також значення Києва як матері міст руських і місця народження Руського Православ'я, повідомляє сайт patriarchia.ru.

У зустрічі брали участь: від Антіохійської Православної Церкви — представник Патріарха Антіохійського і всього Сходу при Патріархові Московському і всієї Русі митрополит Філіпопольський Нифон; від Єрусалимської Православної Церкви — митрополит Назаретський Киріак, представник Патріарха Єрусалимського при Патріархові Московському і всієї Русі архімандрит Стефан (Диспиракіс), священик Іоанн Шама; від Грузинської Православної Церкви — єпископ Никорцминдський Вахтанг; від Сербської Православної Церкви — єпископ Бацький Іриней, єпископ Ремезиянський Степан, диякон Мирослав Ніколіч, диякон Іван Васильович; від Кіпрської Православної Церкви — митрополит Пафський Георгій, архімандрит Стиліан (Стелеу); від Польської Православної Церкви — архієпископ Вроцлавський і Щетинський Георгій, ієромонах Спиридон (Кузяк); від Православної Церкви Чеських земель і Словаччини — представник Православної Церкви Чеських земель і Словаччини при Патріархові Московському і всієї Русі архімандрит Серафим (Шемятовський), помічник представника ієромонах Олександр (Галушка).

«Руська Православна Церква ніколи не відмовиться від своєї Дніпровської хрещальної купелі, від традиції, що йде від святого рівноапостольного князя Володимира та інших благовірних князів київських, богомудрих митрополитів Київських, преподобних отців Києво-Печерської лаври та інших великих руських подвижників», - сказав Патріарх Кирил представникам Помісних Церков.

Говорячи про стан Православ'я в Україні, Патріарх підкреслив: «Нині сили, чужі Православ'ю, роблять цілеспрямовані зусилля до руйнування єдності Руської Православної Церкви. Шалений тиск чиниться нині на канонічну Українську Православну Церкву: на її Предстоятеля митрополита Київського і всієї України Онуфрія, на її єпископат, духовенство і віруючий народ. Йде повсюдна дискримінація Української Православної Церкви».

Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II розповів про важливість трьох великих особистостей в історії.

«Олександр Македонський був невеликого зросту, але дуже сильною людиною, він змінив історію світу. Я часто читаю про його життя, про те, що він зробив, і завжди відчуваю хвилювання, коли читаю про те, як він планував будівництво Олександрії — улюбленого міста, де я живу. Цей полководець був сповнений життя і оптимізму, його слід в історії відчувається досі. Другий великий чоловік — це Костянтин Великий. У нього було дуже багато талантів. Цей чоловік також змінив історію, завдяки чому отримав в історії назву Великого. І третій чоловік — князь Володимир», - сказав Патріарх Феодор ІІ.

Як Костянтин Великий пишався Константинополем - містом, який він побудував, так і Володимир пишався справою рук своїх, сказав архієрей. Крім того, Патріарх Феодор ІІ особливо відзначив внесок святої книги Ольги в історію світового Православ'я.

Предстоятель Антіохійської Православної Церкви також передав слова подяки Патріарху Кирилу від Патріарха Коптського Тавадроса, підкресливши, що Руська Церква не забуває братів християн на Близькому Сході.

«Ми велика християнська родина. Чудово, коли ми живемо, допомагаючи один одному», - сказав Патріарх Феодор на зустрічі представників Помісних Церков.