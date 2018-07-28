Понад 1200 віруючих Запорізької єпархії УПЦ взяли участь у хресній ході на честь 1030-річчя Хрещення Русі

Вчора у Києві відбулися урочистості з нагоди святкування 1030-річчя Хрещення Русі, в яких взяли участь близько 250 тисяч віруючих з різних регіонів України, а також інших країн.

В урочистому молебні на Володимирській гірці та Великому хресному ході УПЦ взяли участь понад 1200 віруючих Запорізької єпархії УПЦ, повідомляється на сайті єпархії.