Представники УПЦ відвідали українських військовополонених у луганському СІЗО

Представники Синодального відділу Української Православної Церкви з соціально-гуманітарних питань 22 липня відвідали українських військовополонених, військовослужбовців Збройних Сил України: Романа Фурсова, Яківа Веремейчика та Юрія Євтушка, які перебувають в СІЗО на території Луганська.

Можливість відвідати українських військовополонених в Луганську Українська Православна Церква шукала вже давно, і коли отримала інформацію, що така можливість з’явилася, на збори було всього півтора дня. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«У нас, нарешті, з’явилася можливість вперше, як виявилося, з української сторони, відвідати українських військовополонених, що перебувають у Луганську, — розповів голова відділу протоієрей Владислав Діханов. — Хоч розмова була нетривалою, але вдалося досить повно поспілкуватися з українськими військовими, які знаходяться поки що в полоні, відчути їх настрій, підтримати, передати листи та привіти від рідних і близьких, також вдалося цим трьом військовослужбовцям передати великі пакети з продуктовими наборами, які були закуплені на місці».

Благословення на цю поїздку представники Української Православної Церкви отримали від Предстоятеля.

«Оскільки були збори екстрені, нам довелося більшу частину питань, в тому числі отримання благословення на поїздку, погоджувати в телефонному режимі. Єдине, що ми не встигли до виїзду, – додзвонитися до Блаженнішого Владики Онуфрія. І коли ми були вже кілометрів за 100 від Києва, Блаженніший Владика подзвонив отцю Владиславу, дав напутнє слово і благословення, просив передати теплі слова вітання всім в’язням, усім тим людям, які сприяють процесу обміну з обох сторін. Сказав, що “…Церква усіма силами намагається сприяти процесу обміну, але, в першу чергу, ми виконуємо свою духовну місію опікуванням, молитвою та допомогою, служінням справами милосердя своїм ближнім”.», — зазначив Олексій Ковальчук, координатор гуманітарних програм відділу.

Він розповів як пройшла зустріч.

«За реакцією ув’язнених було видно, що вони не очікували нашого візиту, видно було, що їх не попереджали, що швидше за все, вони були буквально поставлені перед фактом, що ми вже приїхали. Починалося спілкування під телекамерами, але потім ми попросили, щоб нам дали можливість поспілкуватися без камер і мікрофонів, чисто по-людськи, як кажуть, поговорити. І нам була надана ця можливість. Хлопці військовополонені вже відчували себе більш спокійно, розкуто: ми поговорили про сім’ї, про перспективи на майбутнє, плани. Спробували дізнатися, чи є якісь проблеми, і чим ми можемо допомогти. Загалом бесіда-знайомство успішно відбулася. Думаю, що тепла звісточка з Батьківщини дасть свій результат, свій поштовх доброї спрямованості».

Протоієрей Владислав підкреслив, що ця подія відбулася напередодні святкування 1030-річчя Київської Русі, «в знаменний особливий день для всієї нашої країни, всього українського народу».

«У духовному сенсі ми повинні розуміти, що духовна складова завжди впливала і впливатиме на життя як окремо взятої людини, так і життя цілого народу. Приклади історії тому підтвердження: коли людина віддаляється від Бога, то вона приходить у конфлікт, в першу чергу, з собою, в конфлікт із суспільством, і якщо це траплялося з цілими народами, тоді дуже часто відбувалися катаклізми, війни. Нинішні події є приводом ще раз воскресити у свідомості людей необхідність жити по божественному закону. Чим більше ми будемо дотримуватися цього закону, тим менше буде конфліктів між людьми, менше буде в’язниць, менше сліз буде литися з очей матерів, дружин і дітей», — наголосив він.

Священик подякував всім людям, що посприяли цьому процес та висловив сподівання, що «цей жест Доброї волі стане і добрим знаком, та незабаром буде здійснено обмін військовополоненими».

З благословення Блаженнішого Онуфрія, Митрополита Київського і всієї України, та за рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви з 2015 року здійснюється гуманітарна програма “Місія” Милосердя і Примирення””. І якщо в 2015, в 2016, аж до початку 2017 року основними завданнями було вирішення питань в наданні гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів, медикаментів, у вигляді гігієнічних наборів, то з кін. 2016 / поч. 2017 року стали реалізовуватися миротворчі плани, що стосуються відвідування військовополонених, сприяння процесу обміну.

Протягом усього 2017 року представники УПЦ брали участь у відвідуванні військовополонених з обох сторін конфлікту, передачах гуманітарних наборів (продуктової допомоги) і, звичайно, в наданні духовної підтримки. Остання поїздка стала продовженням Місії, яка почалася ще у 2015 році.